Санкт-Петербург, 6 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. За летний туристический сезон туристы унесли с Дворцовой площади примерно две тысячи камней брусчатки, которой замощена главная площадь Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Bluesnap Дворцовая площадь

Общая площадь унесенной «на память» брусчатки составляет более 20 квадратных метров, и сейчас городские службы поставлены перед необходимостью восстановления дорожного покрытия. Некоторые из вывернутых камней горе-туристам показались слишком тяжелыми, и были оставлены ими на площади.

Как пояснили в смольнинском комитете, для мощения Дворцовой площади используется брусчатка из карельского габбродиабаза, а также серый и розовый гранит из Ленинградской области. Эта брусчатка не представляет никакой исторической ценности, появившись на Дворцовой площади в 1977 году вместо асфальта, которым была замощена площадь с 1932 года.

В комитете по благоустройству отмечают, что процесс восстановления брусчатки — сложный и трудоёмкий.

«Чрезвычайно твердый гранит на бруски колют с помощью специальной гильотины <…> Специалисты разбирают фрагмент нарушенного покрытия, убирают старую цементно-песчаную смесь, делают новую, предварительно подсыпав песчаную основу, и укладывают брусчатку, строго соблюдая расстояние между каменными кусками. Швы просыпаются песком», — пояснили технологию в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, за текущий год рабочие уже переложили свыше 12 тысяч кусков брусчатки — не только унесенной туристами, но и вывороченной или расшатанной.

Брусчаткой уложено 1,7 га на Дворцовой площади, на 1,1 га лежат гранитные плиты, на 4,3 га проезжей части — асфальт. Главная площадь Петербурга занимает территорию более 7 га.