Белгород, 6 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Общественники требуют от администрации города Белгорода отремонтировать дорогу на перекрестке улиц Коммунальной и Рабочей и отчитаться о проделанной работе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ОНФ, мэрия отчиталась о ремонте дороги, но его качество активистов не устроило.

avito.ru Песок и щебень

Летом во время рейда общественники обнаружили на пересечении улиц яму диаметром в несколько метров и глубиной более 20 см. Автомобилистам приходилось выезжать на встречную полосу, чтобы объехать яму, поэтому движение встречного транспорта было затруднено. В мэрию было направлено обращение с просьбой ликвидировать яму на опасном участке. Хотя администрация отчиталась о проделанной работе, в ОНФ считают, что чиновники не проконтролировали качество ремонта.

«Из городской администрации нам пришел ответ, что ремонт этого участка выполнен асфальтогранулятом. Однако, выехав на место, мы увидели, что работы, проведенные дорожным управлением, нельзя назвать качественным ремонтом дороги. Яма заделана как попало, в ней — и песок и щебень, осталось много выбоин, поверхность дороги неровная. Назвать такое ремонтом просто не поворачивается язык. Мы призываем городские власти не просто отчитываться о ремонте на бумаге, а устранить недоделки и сделать качественный ремонт дороги», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир Родионов.

В адрес главы администрации Белгорода направлено второе письмо. Ход ремонта опасного участка ОНФ взял под контроль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, активисты ОНФ также предложили разместить в интернете информацию обо всех дорогах региона с указанием даты ремонта, гарантийных сроков, подрядчиков и их контактных данных. Информацию планируют представить в виде интерактивной карты и разметить ее на региональном сайте гражданских инициатив. При этом в ОНФ подчеркивают, что раскрытие информации должно стать только первым шагом к выстраиванию системы контроля качества ремонта и состояния дорог. Предложение общественники планируют направить в Минстрой.