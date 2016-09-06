Москва, 6 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. За первый день работы мобильных прививочных пунктов в Москве у станций метро прошли вакцинацию 1095 человек, — такие данные озвучили 6 сентября в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. В ведомстве уточнили, что акция продолжится до ноября 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pediatriya.info Прививка

«Департамент здравоохранения Москвы, московский метрополитен и управление Роспотребнадзора по городу Москве приглашают граждан, живущих и работающих в столице, пройти вакцинацию в мобильных прививочных пунктах», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент специально оборудованные санитарные машины продолжают бесплатно прививать москвичей у входа станций метро: Тульская, Царицыно, Домодедовская, Перово, Преображенская площадь, ВДНХ, Петровско-Разумовская, Речной вокзал, Бауманская, Тушинская, Молодежная, Теплый стан.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2016 года у 12 станций метро началась бесплатная вакцинация. Акция продлится до ноября 2016 года. Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования. Мобильные пункты работают ежедневно. С 12 сентября число станций, около которых проводится вакцинация, увеличится до 24.