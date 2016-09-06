Москва, 6 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Объем Резервного фонда России за август сократился в рублях на 18% — до 2,1 триллиона рублей, а в долларах снизился на 15,7% — до 32,2 миллиарда долларов, сообщается на сайте Минфина РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Доллары

По состоянию на 1 сентября 2016 года объем Резервного фонда составил 2 трлн 090,10 млрд рублей, что эквивалентно 32,20 миллиарда долларов. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: 14,5 миллиарда долларов, 13,15 миллиарда евро и 2,30 миллиарда фунтов стерлингов.

В июне и июле Минфин обходился без изъятия средств из Резервного фонда, а в апреле и мае также изымал из фонда валюту на сумму, эквивалентную 390 миллиардам рублей ежемесячно. Всего в 2016 году Минфин планировал потратить 2,1 триллиона рублей из Резервного фонда.

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В августе 2016 года часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в суммах: 2,92 миллиарда долларов, 2,46 миллиарда евро и 0,31 миллиарда фунтов стерлингов была реализована за 390 миллиардов рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

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