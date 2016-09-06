Пермь, 6 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Единовременные денежные выплаты женщинам за рождение первого ребенка в размере от 50 до 100 тыс. рублей могут появиться в Пермском крае с 1 января 2017 года. Соответствующие поправки в краевой закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» предлагает губернатор края Виктор Басаргин. Они уже внесены на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

pixabay.com Мать и ребёнок

Подчеркнем, что право на льготы появится у молодых семей только в случае, если женщина родит первого ребенка в возрасте от 18 до 23 лет. Таким образом краевая власть пытается простимулировать семьи, которые по финансовым причинам откладывают рождение ребёнка на более поздний возраст.

Молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, получающим среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование, у которых родился первенец, выплата будет предоставляться в двойном размере.

Эксперты, знакомые с законопроектом, утверждают, что он предусматривает еще несколько условий при получении выплаты. Так, единовременная выплата будет зачислена на специальную пластиковую карту. Средства с нее родители смогут потратить только на детские товары и продукты питания. Перечень всех этих товаров будет установлен соответствующим документом. А оплата товаров будет производиться безналичным расчётом.

Отметим, что проект этой формы поддержки рассчитан на пятилетие с 2017 по 2021 год. По данным издания «Коммерсантъ», общая потребность в финансировании на реализацию законопроекта составляет 606,5 млн руб., в том числе в 2017 году — 0,4 млн руб.; в 2018 — 96,1 млн, в 2019 — 197,1 млн, в 2020 — 206,9 млн и 2021 году — 106 млн руб.