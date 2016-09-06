Курган, 6 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин 5 сентября объявил о создании новой, премиальной, системы поощрения работы глав муниципальных образований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премии

В Курганской области в 2017 году планируется создать фонд премирования глав муниципальных образований — сельских территорий, районов и городских округов. «Главная цель нововведения — повысить заинтересованность в эффективной работе своего муниципального образования и развитии территории. Поощрение планируется сделать значительным — до половины годовой заработной платы руководителя муниципалитета», — поясняют в пресс-службе губернатора Зауралья Алексея Кокорина.

Департаменту экономического развития при участии других органов исполнительной власти поручено разработать критерии оценки. Главные показатели, названные Алексеем Кокориным, — это увеличение количества рабочих мест, ввода земель в оборот и собственных доходов территорий. При этом будет учтена динамика за предыдущие годы.

На сегодня в Курганской области эффективность органов местного самоуправления оценивается по утвержденной Министерством экономического развития РФ методике, в основе которой лежат 40 показателей. По итогам рейтинга шесть районов ежегодно премируются грантами на развитие своих территорий. Но этого, оказывается, мало. Не хватает личной заинтересованности глав территорий.

Выход на работу как достижение?

Первым, кто высказал в публичном пространстве недоумение по поводу личного поощрения глав муниципалитетов, стала главный редактор курганского журнала «Очевидец» Юлия Васильева.

«Гениальное решение… Вот ничего личного, но не кажется ли вам, Алексей Геннадьевич, что эффективная работа — это вообще-то норма, а не некая достойная премии из специально созданного фонда «переработка»? Это не подвиг, это — функциональные обязанности. В условиях жесточайшего дефицита бюджета Курганской области деньги необходимо тратить именно на премии чиновникам? Такую инновацию губернатор придумал для того, чтобы у чиновников «был стимул». А учителям, врачам, хочется спросить, стимул размером с полугодовую зарплату не нужен? Трогательной заботы достойны только чиновники?

А может быть, лучше создать фонд, чтобы достроить, наконец, детские сады, путевки в которые давно розданы, а помещения стоят заброшенными, как памятник наплевательскому отношению к указам президента, или Благотворительный Фонд Спасения Асфальта, который не приживается на курганских дорогах? Да мало ли какие сферы нашей жизни оказались «на грани» в результате работы на износ эффективной команды… Могу предположить, что скоро в области сверхдостижением, достойным премирования, будет считаться выход на работу в понедельник после насыщенных выходных».

Комментаторы блога Юлии поддерживают ее мнение о премировании чиновников, называя это «пиром во время чумы», то есть экономического кризиса, серьезно ударившего по Зауралью, не выползающему из долговой ямы. Стабильно дефицитный бюджет области, предприятия-банкроты, губернатор постоянно в Москве с протянутой рукой «подайте на выживание».

В Курганской области с населением 861,8 тысячи жителей 24 муниципальных образования и два городских округа — Курган и Шадринск. Доходы главы Кургана за 2015 год составили 1 млн 420 тысяч рублей, главы Шадринска — 1 млн 158 рублей. Иных источников пополнения личного бюджета данных городских руководителей, кроме зарплаты, не указано. Разделив их зарплаты пополам, можно представить размер денежного стимулирования. И возмущение Юлии Васильевой вполне объяснимо. При этом консультант-эксперт Общественной палаты Свердловской области, директор АНО ЦКТ «Клуб уральских блогеров» Александр Аникин считает данную инициативу губернатора Зауралья близкой к абсурду и бесперспективным направлением.

«Критерий оценки не главы муниципалитета должен быть, мне думается, а как развивается сам муниципалитет, — говорит он. — Инициатива губернатора Кокорина — это чисто курганская специфика. Фактор подхода решения проблем в Зауралье: стимулировать чиновника, а не систему. Поощряя конкретного чиновника, губернатор таким образом повышает риск коррупционной составляющей и стремление глав муниципалитета выслужиться любой ценой. В соседних с Курганской областью территориях — Свердловской и Тюменской областях — существует давно сложившаяся практика поощрения территории по рейтингу. Стараетесь, работаете? Получите областные инвестиции в проблемные очаги — ЖКХ, дороги, культуру и так далее. Необходимо учесть, что уровень квалификации чиновников в муниципальных образованиях Курганской области сверхнизок. Низки и зарплаты чиновников. Вектор повышения качества работы чиновника и повышения качества жизни населения — это разные вектора. Это суммы разные, и цели приложения денег тоже разные. На поощрение глав муниципалитетов выделят миллионы рублей. Однако в области есть масса проблем с канализацией, водопроводом, теплоснабжением и прочим, где необходимы для предотвращения аварийности один, два, три, пять миллионов. Повторюсь, не лучше ли отдать эти деньги в целевом порядке, в муниципалитеты?» — считает Аникин.

«Лучше пряник, чем кнут»

Депутат Курганской областной думы, заведующий кафедрой философии Курганского государственного университета Борис Шалютин уверен, что оплата труда глав муниципалитетов должна быть достойной. «Не могу не заметить, что районы Курганской области являются очень маленькими. Есть районы, где население менее 10 тыс. человек. Думаю, было бы целесообразно оптимизировать районную структуру Курганской области. Такое предложение, кстати, высказывалось на одном из круглых столов"в преддверии губернаторских выборов. Мне представляется целесообразным к нему вернуться. Это не только позволило бы существенно сэкономить средства, мягко говоря, небогатого бюджета Курганской области, но и повысить эффективность и качество государственного и муниципального управления на ее территории».

А вот блогер и студент Курганского университета Дмитрий Хапов неожиданно поддержал инициативу премировать успешных глав: «Главное, чтобы оценка работы глав была реальной, чтобы не получилось так, что конкурсная комиссия не будет давать объективную оценку работе и оценивать по заслугам глав. Алексей Кокорин понимает, насколько многое зависит в жизни зауральцев от местной власти, поэтому и пытается что-то сделать, чтобы эта самая власть начала работать. Возможно, что вместе с премированием лучших стоило бы наказывать худших. Чтоб другие понимали, что их может ждать».

Поддерживают инициативу курганского губернатора и столичные политологи. «Обычно создаются фонды развития территорий. И территории поощряются финансово за высокие показатели социально-экономического развития, за выборы, инвестиционные проекты, решение региональных задач, — поясняет политолог Андрей Колядин. — Суммы обычно позволяют строить дополнительные объекты соцкультбыта, реконструировать дороги, ремонтировать мосты… А уж главы сами определяли себе «премии» и повышение зарплат. Сегодня денег не так много. Но управленческие рычаги сохранить хочется. Ибо только кнут, без пряника, лишает людей любой инициативы. Вот и придумывают. Что могут».

Про кнут вспомнил и политолог Александр Кынев, который считает, что инициатива премировать глав успешных районов имеет смысл. «Пряник лучше кнута, по нынешним временам это редкость», — сказал он.

«Если критерии оценки понятны и прозрачны, то премирование глав муниципалитетов — вполне разумная инициатива, — говорит политолог Константин Калачев. — С эффективностью работы муниципального уровня власти, благоустройством и, как следствие, социальным самочувствием населения в Курганской области большие проблемы».