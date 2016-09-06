Париж, 6 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Известная французская актриса Фанни Ардан назвала современность временем «жесткости», «грязи» и «эгоизма», а также отметила, что к власти может прийти профашистский режим, сообщает Le Parisien.

Georges Biard Фанни Ардан

Такую характеристику современность Ардан дала в интервью, которое увидело свет 6 сентября. В ходе беседы с актрисой журналист спросил, каким она находит время, в котором мы живем.

«Очень жестокое, грязное, эгоистичное. Все, что происходит с беженцами, теракты и этот страх», — отметила она.

«Существует опасность прихода к власти авторитарных режимов, зачатков фашизма. Нашей наиболее сокровенной ценностью является свобода. Если на первое место встает вопрос безопасности, всему приходит конец», — подчеркивает актриса.

Напомним, режим чрезвычайного положения во Франции был введен в конце 2015 года после теракта во французской столице, унесшего жизни 130 человек. Тогда ответственность за акт насилия на себя взяли боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).