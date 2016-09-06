Пермь, 6 сентября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В столице Прикамья в очередной раз ограблен банкомат «Сбербанка». Взрыв терминала произошел на улице Чкалова Перми утром 5 сентября. Первыми об этом сообщили в соцсетях очевидцы события, проживающие в соседних домах от места происшествия. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что на пульт дежурного поступила информация о повреждении терминала одного из банков, расположенного в Свердловском районе Перми. Преступление пока не раскрыто, но возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные действия.

Valera N. Trubin Банкомат Сбербанка

В пресс-службе Западно-Уральского банка Сбербанка России корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт ограбления, но сумму похищенного не назвали. «Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет», — подчеркнули финансисты.

Как сообщает портал В курсе.ру, добычей преступников стали порядка 4 миллиона рублей.

Предыдущее по времени ограбление банкомата произошло 19 июля в небольшом селе Рождественск Карагайского района Пермского края, в магазине на ул. Ленина. По неподтвержденной информации, злоумышленники похитили около 1 миллиона рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по аналогичному сценарию в Пермском крае осуществлены взрывы в апреле 2016 в поселках Ферма Пермского района и Комсомольский Кунгурского района. В первом случае банкомат остался нетронутым, во втором — грабители скрылись с добычей в размере 1,5 миллиона рублей. В конце июня злоумышленники также поступили с терминалами в Перми, в отделении Сбербанка на шоссе Космонавтов. Здесь налетчики ничем поживиться не смогли. После этого попытка взорвать банкомат произошла в Перми 1 июля на ул. Ласьвинской. Банкомат остался цел, а оглушенный подрывник скрылся, но позже был задержан полицией.