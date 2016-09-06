Новороссийск, Краснодарский край, 6 сентября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В Краснодарском крае массово погибла рыба. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры 6 сентября, гибель водных биологических ресурсов произошла в Большом Раевском пруду в городе Новороссийске.

Ян ван Кессель Старший. Рыба в пейзаже. 1656

Выяснением причин ЧП занялась Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура. Сколько именно рыбы погибло, пока не сообщается. Масштаб произошедшего установят специалисты Росрыболовства и научно-исследовательского института рыбного хозяйства АзНИИРХ.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой будет дана оценка действиям уполномоченных органов.

Напомним, в середине августа о массовом море рыбы в канале на Суджукской косе, который соединяет озеро Соленое и Черное море, пожаловались местные жители. Эксперты сообщают, что такая ситуация происходит ежегодно. Во время жары в море и в озере уровень воды падает, канал пересыхает, вода застаивается, и рыба начинает гибнуть.