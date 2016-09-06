Москва, 6 сентября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Позитивный фон от договоренностей России и Саудовской Аравии будет и далее двигать цены на нефть вверх, к началу 2017 года они смогут преодолеть рубеж в 60 долларов за баррель. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября аналитик ГК FOREX CLUB Валерий Полховский, комментируя рост цен на нефть по итогам соглашений между Россией и Саудовской Аравией.

Eric Kounce Добыча нефти

«Мы видим, что будут достигнуты какие-то очень серьезные соглашения, потому что какие-то геополитические камни преткновения, которые были — они преодолены. Саудовская Аравия уже готова идти на компромисс, но они сделали упор на том, будет ли Иран идти на эту заморозку. Иран хотел достигнуть досанкционного уровня добычи, в настоящий момент это по сути уже фактически достигнуто — если мы возьмем данные, в августе 3,6 млн баррелей в сутки составила добыча Ирана, это как раз почти тот уровень, который был до введения санкций, то есть Иран уже свою долю рынка вернул», — отметил эксперт.

При этом к краткосрочной перспективе на состояние спроса и предложения такие договоренности это оказать влияние не смогут, говорит Полховский. «В разрезе месяца-двух эти соглашения для рынка не столь значимы, они значимы в разрезе полугода», — подчеркнул он.

Долгосрочные фьючерсные контракты могут торговаться сейчас по более высоким ценам, «подтягивая» ближние контракты вверх тоже, предположил Полховский. «И весь этот позитивный фон будет двигать цены вверх», — сказал аналитик.

«Пока мы можем попробовать закрепиться около 50. А вот в 2017 году уже попробуем закрепиться выше 50, может, попробуем протестировать выше — 60. Если переводить это на российский рубль, то 60 рублей за доллар — это, по сути, вполне нормально будет при цене на нефть 50 долларов за баррель. Бюджетом можно управлять, по большому счету, без проблем», — сказал аналитик.

Необходимости сейчас ослаблять рубль нет, высказал мнение аналитик. «Цена на нефть реально дойдет до 50, а в 2017 году будет выше 50», — предположил эксперт. При этом ЦБ не позволит российскому рублю сильно укрепляться, убежден Полховский. «ЦБ предпочтет скупать и иностранную валюту, пополнять резервы и не допускать чрезмерного укрепления рубля, а чрезмерным будет любое укрепление ниже отметки 60 рублей за доллар», — сказал он.

Читайте также: «В октябре-ноябре ожидается резкий рост цен на нефть до $60 за баррель»

Россия и Саудовская Аравия достигли соглашения о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке и обеспечения устойчивого уровня инвестиций. Заявление было подписано министрами энергетики обеих стран Александром Новаком и Халидом Аль-Фалихом. Позже в сентябре в Алжире пройдет XV международный энергетический форум, в кулуарах которого страны ОПЕК намерены провести неофициальное совещание. Речь пойдет о возобновлении переговоров о заморозке добычи нефти. После подписания соглашения цена на нефть Brent выросла на 0,23% — до 47,74 доллара за баррель.