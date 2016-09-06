Москва, 6 сентября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы построят двухэтажный многофункциональный центр (МФЦ). Как заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, проект строительства утвердили в Москомархитектуре. Здание, первый этаж которого будет полностью стеклянным, будет возведено напротив выхода из станций метро «Теплый Стан».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МФЦ

МФЦ будет расположен на пересечении Новоясеневского проспекта и улицы Профсоюзная. Согласно проектной документации, в центре откроют выставочно-досуговый центр, кафе, предприятия бытового обслуживания, пояснили Кузнецов.

Здание имеет сложную геометрию плана. «Сложная форма этого здания стала вынужденной, поскольку нужно было соблюсти многочисленные ограничения этого небольшого участка. Но архитекторам удалось справиться с ними, и я считаю, проект получился удачный», — пояснил архитектор.

Напомним, в начале 2016 года в мэрии Москвы согласовали проект планировки промзоны «Теплый стан». На территории площадью 120,3 га, расположенной между Профсоюзной улицей и Новоясеневским проспектом, возведут новые общественные объекты (пункт экологического контроля, контрольно-санитарный пост автотранспорта, пункт контроля большегрузного транспорта, стоянки и гаражи, а также мотель), кроме того создадут новые рабочие места и будут развивать улично-дорожную сеть.

Строительные и монтажные работы будут проводится за счет средств городского бюджета с привлечением частных инвестиций.