Москва, 6 сентября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. За восемь месяцев текущего года Российская Федерация (РФ) поставила на экспорт вооружение и военную технику на сумму более 7 млрд долларов. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на военно-техническом форуме «Армия-2016» в Кубинке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Чемезов

По его словам, данный результат «является отличным показателем».

При этом Чемезов напомнил, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет на данный момент более 46 млрд долларов.

Напомним, что в 2015 г. объем экспортных поставок оружия из РФ составил более 14 млрд долларов.