Москва, 6 сентября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Лауреатами Пятнадцатого Московского международного молодежного фестиваля-конкурса, проходящего в Московском Цирке Никулина на Цветном бульваре, стали артисты из трех стран: Китая, Румынии и России, сообщает пресс-служба цирка.

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В 2016 году организаторы вручили четыре золотых и четыре бронзовых слона, вместо девяти призов для взрослых. Золотыми призерами стали акробатическая группа из Шанхая (Китай), силовая пара из Румынии и акробатическая группа под руководством Сергея Гречушкина.

Гран-при также получил аттракцион «Тайна слонов-великанов» под руководством народной артистки России Таисии Корниловой. Серебряные награды присуждены артистам из Украины, эфиопским акробатам и артистам Цирка Никулина с воздушным полетом.

Бронзовых слонов получили Евгений Комиссаренко (номер с дрессированными пуделями), гимнастка Анастасия Погорелова (номер «Вертушка»), украинские воздушные гимнасты на ремнях и дуэт клоунов из США.

Лауреатами в детском конкурсе стали воздушная гимнастка на ремнях из России Дарья Заец, цирковой каучук из Монголии и акробатический дуэт Инессы Тихомировой и Алексея Шкуратова из Петропавловска-Камчатского.