Москва, 6 сентября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Неполадки, возникшие в работе некоторых банкоматов Сбербанка в Москве, устранены, сообщает 6 сентября портал Банки.ру.

Ketrin.sv Сбербанк России

Как сообщил изданию представитель пресс-службы кредитной организации, в Московском регионе клиенты банкоматов могли столкнуться со сбоем в работе устройств, однако в настоящее время они вновь работают.

«Действительно, сегодня были затруднения с обслуживанием в некоторых банкоматах в Московском регионе. На данный момент их работоспособность восстановлена», — отметил он.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о неработающих банкоматах на юго-западе столицы, в частности, на Профсоюзной улице и на станциях метро «Беляево» и «Калужская».