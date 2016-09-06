Анкара, 6 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Турецкая прокуратура выдала ордера на арест около 150 учителей, обвиняя их в связи с Фетхуллахом Гюленом, подозреваемым в организации неудавшегося военного переворота в Турции 15−16 июля, передает 6 сентября ИА AFP.

Connor Tarter Арест

Задействованы 400 сотрудников полиции для ареста 147 учителей. Правоохранительные органы сообщают, что учителя обвиняются в использовании приложения ByLock для отправки зашифрованных сообщений. Было установлено, что заговорщики использовали данное приложение для координации своих действий во время неудавшегося военного переворота. Также 147 учителей обвиняются в «нарушении конституции» и «попытке свергнуть турецкое правительство».

Правительство Турции считает, что Фетхуллах Гюлен, мусульманский проповедник, проживающий в США, был вдохновителем неудавшегося военного переворота 15−16 июля 2016 года. Официальные лица Турции уверены, что Гюлен имеет большое влияние в сфере образования. С помощью своих последователей среди учителей, Гюлен пытался вырастить новое поколение учеников, симпатизирующих его идеям, считают власти Турции.