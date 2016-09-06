Симферополь, 6 сентября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Служба финансового надзора Крыма выявила нарушения бюджетного законодательства при проверке государственного бюджетного учреждения «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Общая сумма нарушений достигла 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Крымфиннадзора.

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«В ходе проверки установлено незаконное списание бензина на сумму около 1,7 млн руб., из них 1,3 млн рублей — средства, выделенные Фондом обязательного медицинского страхования, а 413 тыс. рублей — бюджетные средства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Центр медицины катастроф также закупил по завышенной цене лекарственные препараты, которые включены в перечень жизненно необходимых, на сумму 932 тыс. рублей. Из них бюджетные средства составили 114,5 тыс. рублей.

В свою очередь при проведении капитального ремонта центра стоимость выполненных работ была завышена на 313,5 тыс. рублей, чем также был причинен ущерб бюджету Республики Крым.

Наконец, установлены нарушения и при начислении зарплаты в размере 131,5 тыс. рублей. В частности, диспетчерам автотранспорта зарплата начислялась по совместительству, что противоречит нормам трудового законодательства, указывает ведомство.

По результатам проверки организации было предписано возместить ущерб, который причинен республиканскому бюджету. Также было направлено представление о принятии мер по устранению указанных нарушений.