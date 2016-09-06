Киев, 6 сентября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Страны Западной Европы повторяют ошибки 30-х гг. ХХ века, пытаясь умиротворить агрессивную политику Кремля. Об этом 6 сентября в послании к Верховной раде Украины заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Сейчас ЕС проходит тяжелые испытания, возможно наиболее сложные за все время своего существования: иммиграционный кризис и террористические акты — это внешние атаки на Европу, которые тестируют ее на прочность. Следствием этой турбулентности становятся такие события, как победа евроскептиков на референдуме в Нидерландах, который только формально касался соглашения об ассоциации с ЕС. Или голосования британцев за «Брексит». И в течение ближайшего года в ряде европейских стран в результате выборов к власти могут прийти если не крайние, то такие политические силы, которые склонны к компромиссам с Кремлем. А лучшей политикой по отношению агрессору считают его умиротворение. Пример Мюнхена никого не научил. И они в положение Путина (президент России Владимир Путин — прим. ИА REGNUM ) готовы входить с таким же энтузиазмом, с которым западные лидеры входили и пытались понять Гитлера. Европа все еще говорит одним голосом. Но есть страны, в которых очень сильно слышен российский акцент», — сказал Порошенко.

При этом Порошенко призвал разработать современную поправку Джексона—Вэника. «Вопрос Крыма, его милитаризации, ущемления прав человека на полуострове, нужно постоянно держать на международной повестке дня и добиваться расширения соответствующего санкционного пакета, как это на прошлой неделе сделали США. Нарушение Россией прав человека на «оккупированных территориях», в том числе прав крымских татар, требует введения дополнительных секторальных санкций, и думаю, был бы не лишним осовремененный диалог, чтобы принять аналог поправки Джексона—Вэника», — отметил Порошенко.

Справка ИА REGNUM : поправка Джексона—Вэника — поправка 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Предложена конгрессменами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником. 21 ноября 2012 года действие поправки в отношении России было официально отменено конгрессом.