Кёльн, Германия, 6 сентября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Без Парижа, основного экономического центра Франции, ВВП Французской Республики сократился бы на 15%, заявили в Кельнском институте экономических исследований. Об этом сообщает Figaro.

air-tours.ru Париж

Эксперты частного института попытались установить, сколько с экономической точки зрения потеряют страны ЕС, если лишить их экономического потенциала столичных регионов.

По результатам исследования Франция оказалась на втором месте в списке стран, наиболее зависимых от своей столицы.

«Около пятой части граждан Франции проживает в Иль-де-Франс (центральном регионе, также называемом Парижским). Их вклад составляет треть ВВП страны», — отмечают исследователи.

«Эффект Парижа» оказывает глубокое влияние на централизованную Францию: без Парижа объем производства Франции на душу населения сократился бы на 15%», — также указывают эксперты.

В свою очередь, Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee), проведший собственное исследование «Региональные внутренние валовые продукты с 1990 по 2013 год», установил, что Иль-де-Франс остается первым регионом страны в плане экономической значимости, намного опережая другие. По данным Insee, ВВП региона достиг в 2013 году 53 тыс. 639 евро на человека в сравнении с 27 тыс. 687 евро в провинции и 32 тыс. 559 евро в среднем в центральных городах других регионов.

По данному показателю Париж опережают только Афины, экономический вклад которых в ВВП страны составляет 20%. За французской столицей следуют Прага (14,2), Лиссабон (13,7), Копенгаген (13,3) и Хельсинки (12,9).

Замыкает список Берлин. Без него ФРГ, которая характеризуется большой децентрализованностью, наоборот, только бы приумножила свое богатство на 0,2% ВВП.