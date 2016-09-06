Севастополь, 6 сентября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Исполком севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» пытался снять с повестки заседания Заксобрания 6 сентября вопрос об избрании председателя законодательного органа, ссылаясь на положения устава «ЕР». Однако обращение не нашло поддержки среди депутатов: 13 из 24 депутатов проголосовали «против», передает корреспондент ИА REGNUM.

sevzakon.ru В Законодательном собрании Севастополя

В заявлении исполкома, озвученном на заседании, говорится о том, что кандидатура на должность председателя должна быть внесена партийной конференцией, поскольку 22 из 24 депутатов являются членами ЕР.

«Кандидатура на указанную должность избирается конференцией регионального отделения партии тайным голосованием из числа депутатов законодательного собрания. В соответствии с пунктом 2.5.1 устава партии, каждый член партии обязан соблюдать устав», — зачитала обращение исполкома депутат Татьяна Вусатенко.

По ее словам, ориентировочно конференция может состояться после окончания избирательного процесса с 1 по 5 октября.

Фракция «Единой России» в составе закосбрания состоит из 22 депутатов, которые должны подчиняться уставу партии.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии 6 сентября рассмотрят вопрос об избрании спикера ЗС. С марта 2016 года эту должность в статусе и.о. занимает зампредседателя Екатерина Алтабаева.