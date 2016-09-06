Забой животных в Курбан-байрам разрешили в 14 местах Подмосковья
Красногорск, 6 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В Подмосковье совершить обряд жертвоприношения на Курбан-байрам можно будет на 14 специально оборудованных площадках. Главный праздник ислама, который в этом году будет отмечаться 12 сентября, членам мусульманской общины области предлагается встретить в 38 местах для совершения молитвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Московской области.
«Духовное управление мусульман Московской области совместно с Правительством Подмосковья и муниципальными образованиями подготовили 38 мест для совершения праздничной молитвы и 14 мест проведения обряда жертвоприношения», — пояснил Муфтий Рушан Аббясов.
В Московской области особенно широко Курбан-байрам отмечают в муниципалитетах, где есть крупные мусульманские общины: в Ногинске, Орехово-Зуеве, Щелкове, Звенигороде, Солнечногорске, Мытищах, Подольске. Праздничная проповедь и молитва начнётся в 7:00 12 сентября.
Напомним, праздник жертвоприношения или Курбан-байрам — главный праздник в исламе. В честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году праздник отмечался 24 сентября. Тогда в Подмосковье для жертвоприношения было выделено 12 специальных мест.