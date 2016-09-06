Красногорск, 6 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В Подмосковье совершить обряд жертвоприношения на Курбан-байрам можно будет на 14 специально оборудованных площадках. Главный праздник ислама, который в этом году будет отмечаться 12 сентября, членам мусульманской общины области предлагается встретить в 38 местах для совершения молитвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Московской области.

cheeky bandari Приготовление праздничной трапезы

«Духовное управление ­мусульман Московской ­области совместно с Правительством Подмоск­овья и муниципальными­ образованиями подгот­овили 38 мест для сов­ершения праздничной м­олитвы и 14 мест пров­едения обряда жертвоп­риношения», — пояснил Муфт­ий Рушан Аббясов.

В Московской области особенно широко Курба­н-байрам отмечают в муниципалитетах, где есть ­крупные мусульманские­ общины: в Н­огинске, Орехово-Зуев­е, Щелкове, Звенигоро­де, Солнечногорске, Мытищах, Подол­ьске. Праздничная проповедь и молитва начнётся в 7:00 12 сентября.

Напомним, праздник жертвоприношения или Курбан-байрам — главный праздник в исламе. В честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году праздник отмечался 24 сентября. Тогда в Подмосковье для жертвоприношения было выделено 12 специальных мест.