Чита, 6 сентября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В одной из больниц Читы скончалась 12-летняя девочка, которую вместе с братом жестоко избил дачник. Об этом, как передает НТВ, рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Забайкальского края Татьяна Белокопытова.

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«Все дни, пока ребенок был в реанимации краевой детской клинической больницы, она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, жизненные функции поддерживались медикаментозно, — говорит Белокопытова. — Во вторник (6 сентября) констатировали смерть девочки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа на дачном участке под Читой было обнаружено тело мальчика с рублеными ранами, рядом лежала его 12-летняя сестра.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 35-летний мужчина, который в ходе беседы со следователями во всем сознался.

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