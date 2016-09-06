Грозный, 6 сентября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал распоряжение о повышении зарплаты муниципальных служащих на 8000 рублей. Об этом чеченский лидер написал на своей странице в в Instagram. Улучшение качества жизни населения — основная цель властей республики, отметил глава, добавив, что в настоящее время республика находится в первой пятерке по реализации «майских указов» президента РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам Кадырова, уже в январе 2017 года будет осуществлен второй этап программы по повышению уровня заработной платы муниципальных служащих. После его реализации их зарплата станет самой высокой в Северо-Кавказском федеральном округе.

На совещании в правительстве региона, состоявшемся накануне, 5 сентября, Рамазан Кадыров похвалил работу кабинета министров, которая позволила, «несмотря на финансовый кризис и бюджетный дефицит реализовывать масштабные задачи».

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В 2017 году служащие в Чечне станут самыми богатыми на Северном Кавказе

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время зарплата муниципальных служащих в Чечне составляет 16 тысяч 853 рубля и является самой низкой в СКФО. Глава Чечни в августе текущего года поручил министерству финансов повысить размер средней зарплаты до 24 870 рублей. В будущем, как отметил глава, необходимо будет повысить зарплату и другим категориям служащих республики.

Напомним, Чечня среди регионов СКФО занимает пятое место по объему госдолга. На 1 сентября 2015 года госдолг Чечни составлял 5,262 млрд рублей. При принятии республиканского бюджета на 2016 год дефицит бюджета был утвержден в сумме более 5,8 млрд рублей.