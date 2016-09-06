Деревня Алабино, Московская область, 6 сентября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковном Алабино открылся II Международный военно-технический форум «Армия-2016», сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Эмблема международного форума «Армия-2016»

Свои делегации на форум направили свыше 80 разных стран. На выставке представлены свыше 1000 предприятий промышленности и конструкторских бюро.

В рамках форума «Армия-2016» уже заключен первый контракт на поставку танков. Минобороны РФ заключило с «Уралвагонзаводом» контракт на поставку опытной партии свыше 100 танков Т-14 «Армата», первые машины уже поступают в опытно-боевую эксплуатацию.

Напомним, площадь конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» составляет более 200 тыс. квадратных метров. Выставочная экспозиция будет размещена в новых павильонах на 80 тыс. квадратных метрах по 40 тематическим разделам.