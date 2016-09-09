Южно-Сахалинск, 9 сентября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Сегодня на Сахалине открывается VI Международный фестиваль «Край света», традиционно представляющий вниманию зрителей фильмы разных стран мира, многие из которых никогда ранее не показывались в России.

Цитата из к/ф «Она». реж Пол Верховен. 2016. Франция, Германия, Бельгия Мишель, состоятельная парижанка, владелица крупной компании

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля, церемония открытия пройдёт в южно-сахалинском кинотеатре «Октябрь». Откроет программу фильм-участник конкурса в Каннах «Она» американского режиссера-провокатора Пола Верхувена.

«Фильм открытия с Изабель Юппер в главной роли — тоже премьера в России, как и большинство картин нашей конкурсной программы. «Она» выйдет в прокат 22 сентября», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM программный директор фестиваля «Край света» Александра Жукова.

Картина со строгим ограничением 18+ была поставлена по роману француза Филиппа Джиана. В центре сюжета двое героев: состоятельная парижанка Мишель и преследующий её мужчина в черном. Став жертвой насильника, Мишель жаждет мести, задумав изощрённую психологическую игру…

Цитата из к/ф «Она». реж Пол Верховен. 2016. Франция, Германия, Бельгия Необременительный роман

VI Международный фестиваль «Край света» пройдёт в Южно-Сахалинске до 17 сентября и представит вниманию зрителей 15 фильмов из 15 стран мира. Конкурс оценит международное жюри под председательством польского режиссера Кшиштофа Занусси. Традиционно проект будет включать насыщенную внеконкурсную часть.

Церемония открытия в кинотеатре «Октябрь» начнётся вечером, однако, первые фестивальные мероприятия 9 сентября пройдут уже днём. С 14:00 в кинотеатре «Комсомолец» будет транслироваться программа Short-хитов — подборка лауреатов и участников самых известных в мире кинофестивалей, сфокусированных на коротком метре.

Также 9 сентября в путешествие по Сахалину отправится фестивальный Киномобиль — передвижная площадка, транслирующая программу «Края света». В день открытия в Киномобиле зрители увидят азиатскую анимацию и кино для всей семьи.