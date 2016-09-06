Пекин, 6 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Министерство земельных и природных ресурсов КНР опубликовало доклад, согласно которому в ближайшие 5 лет на территории страны будет запущена кампания по разведке подземного пространства.

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«Всего 2% ресурсов, сосредоточенных на глубине от 3 до 10 км, способны обеспечить Китай на ближайшие 5000 лет», — заявил бывший замглавы Китайской академии геологических наук Дун Шувэнь.

В ближайшие 5 лет компетентные органы проведут геологическую разведку на всей территории КНР, которая позволит оценить потенциальные ресурсы и перспективы использования подземного пространства на территории китайских мегаполисов.

Эффективное использование подземной территории уже активно применяется в Японии и Сингапуре, где городские власти используют около 200 метров под уровнем земли. В настоящее время в большинстве крупных городов КНР активно используется лишь 50 метров — дополнительные 150 метров позволят городским властям решить ряд проблем, в том числе проблему парковок.

К 2020 г. Китай планирует добывать минеральные ресурсы на глубине до 3 км на всей территории страны и вести разведку нефти и газа на глубине 6−10 км.