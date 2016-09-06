Тбилиси, 6 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Комитет гражданских свобод, правосудия и внутренних дел Европарламента (LIBE) 5 сентября проголосовал за отчет представителя Европейской народной партии Марии Габриэль по вопросу введения для граждан Грузии безвизового режима в странах ЕС. По информации МИД Грузии, отчет был утвержден подавляющим большинством членов комитета.

David1010 Грузинский паспорт

На заседании также был определен состав группы переговорщиков со стороны Европарламента, которая посредством консультаций с Еврокомиссией и Советом Евросоюза согласует окончательный текст изменений в регуляцию за номером 539/2001 в связи с безвизовым сообщением для Грузии.

В специальном заявлении в связи с этим решением МИД Грузии приветствует итоги голосования в LIBE и счимтает их еще одним подтверждением политической поддержки Грузии в вопросе визовой либерализации.

После голосования на пленарной сессии Европарламента и принятия регуляции изменения утвердит Совет Евросоюза, пояснили дальнейший ход необходимых процедур в министерстве.