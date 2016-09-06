СПбГУ назвал свои сильные стороны в QS World University Rankings
Санкт-Петербург, 6 сентября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский государственный университет отметил те научные направления и специальности, которые помогли вузу вновь войти в число лучших университетов мира, согласно рейтингу компании Quacquarelli Symonds.
Напомним, согласно опубликованным сегодня данным QS World University Rankings, лучшим из российских вузов остаётся МГУ, сохранивший 108-е место в списке четырехсот лучших университетов мира. СПбГУ занял 258-ю позицию, Новосибирский государственный университет — 291 строчку в рейтинге.
Как отмечается в сообщении пресс-службы СПбГУ, университет демонстрирует стабильно высокие результаты, в том числе по показателям «Академическая репутация» и «Отзывы работодателей». Однако в рейтинге 2016 года в вузе особо отметили «прорывной результат» СПбГУ в области знания «Инженерия — горное дело и добыча минералов», где петербургский университет занял 26-е место. Эта номинация появилась в рейтинге впервые.
«Кроме того, Санкт-Петербургский университет вошел в группу 101−150 в области истории (группа 151−200 в 2015 году) и в группу 201−250 в области химии (группа 251−300 в 2015 году), а также заметно улучшил свои позиции в области информатики и информационных систем», — отметили позитивные изменения в СПбГУ.
Впервые петербургский вуз вошел в рейтинг и занял места в группе 151−200 по направлению «Политика и международные исследования» и «Экономика и эконометрика», а в области «Философия» поднялся в группу 101−150.
Читайте также: Российские вузы улучшили позиции в рейтинге QS World University Rankings
Как сообщало ИА REGNUM, число российских вузов, вошедших в топ-400 глобального рейтинга компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings), в 2016 году увеличилось с пяти до восьми, при этом половина из представленных в списке российских университетов значительно улучшили свои позиции.
По мнению главы исследовательского департамента QS Intelligence Unit Бена Саутера, занять места в рейтинге российским вузам помогает господдержка. Слабым местом вузов РФ по-прежнему остается исследовательская деятельность и доля цитирования научных сотрудников и преподавателей.