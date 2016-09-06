Санкт-Петербург, 6 сентября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский государственный университет отметил те научные направления и специальности, которые помогли вузу вновь войти в число лучших университетов мира, согласно рейтингу компании Quacquarelli Symonds.

kremlin.ru Владимир Путин посещает СПбГУ

Напомним, согласно опубликованным сегодня данным QS World University Rankings, лучшим из российских вузов остаётся МГУ, сохранивший 108-е место в списке четырехсот лучших университетов мира. СПбГУ занял 258-ю позицию, Новосибирский государственный университет — 291 строчку в рейтинге.

Как отмечается в сообщении пресс-службы СПбГУ, университет демонстрирует стабильно высокие результаты, в том числе по показателям «Академическая репутация» и «Отзывы работодателей». Однако в рейтинге 2016 года в вузе особо отметили «прорывной результат» СПбГУ в области знания «Инженерия — горное дело и добыча минералов», где петербургский университет занял 26-е место. Эта номинация появилась в рейтинге впервые.

«Кроме того, Санкт-Петербургский университет вошел в группу 101−150 в области истории (группа 151−200 в 2015 году) и в группу 201−250 в области химии (группа 251−300 в 2015 году), а также заметно улучшил свои позиции в области информатики и информационных систем», — отметили позитивные изменения в СПбГУ.

Впервые петербургский вуз вошел в рейтинг и занял места в группе 151−200 по направлению «Политика и международные исследования» и «Экономика и эконометрика», а в области «Философия» поднялся в группу 101−150.

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Как сообщало ИА REGNUM, число российских вузов, вошедших в топ-400 глобального рейтинга компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings), в 2016 году увеличилось с пяти до восьми, при этом половина из представленных в списке российских университетов значительно улучшили свои позиции.

По мнению главы исследовательского департамента QS Intelligence Unit Бена Саутера, занять места в рейтинге российским вузам помогает господдержка. Слабым местом вузов РФ по-прежнему остается исследовательская деятельность и доля цитирования научных сотрудников и преподавателей.