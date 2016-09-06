Киев, 6 сентября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании к Верховной раде заявил, что потеря российского рынка стала «шоком» для экономики страны, сообщает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По его словам, потери от закрытия Россией доступа для украинских товаров составляют минимум 15 млрд долларов — на российский рынок шла почти треть украинского экспорта. В настоящее время доля России в украинском экспорте составляет 9%.

«Мы потеряли десятки, если не сотни тысяч рабочих мест. И эта экономическая агрессия — одна из главных причин стремительного падения уровня жизни», — пояснил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ввела эмбарго на поставки продовольствия с Украины после того, как Киев поддержал санкции против Москвы. В частности, были запрещены поставки на российский рынок мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, фруктов и овощей, а также молочной продукции украинского производства.