Москва, 6 сентября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Россия и Саудовская Аравия продемонстрировали очень глубокую заинтересованность в закреплении достигнутых договоренностей по регулированию рынка. Будет создаваться совместная группа, которая займется постоянным мониторингом ситуации на рынке нефти. Кроме того, если учесть, что состоялась встреча Владимира Путина с принцем Мухаммадом ибн Салманом, то можно сделать заключение, что в значительной степени были преодолены и геополитические разногласия. Без этого соглашения быть не могло, заявил корреспонденту аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

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По его мнению, «уже на встрече в сентябре в Алжире будет принято решение по заморозке. Ранее оно упиралось в позицию Ирана и Саудовской Аравии, но Исламская Республика к настоящему моменту уже практически достигла досанкционного уровня добычи. По данным информационного агентства Bloomberg в августе добыча в это стране составила 3,6 миллиона баррелей в сутки. Это почти столько, сколько было до введения санкций. Можно говорить, что Иран вернул себе свою долю рынка и сейчас будет заинтересован не в наращивании добычи, а в более высокой цене. Он готов к соглашению о заморозке».

«В краткосрочной перспективе, соглашение не окажет существенного влияния на состояние спроса и предложения, а в долгосрочной, безусловно. Темпы роста спроса в мире составляют 1,5 миллиона баррелей в день ежегодно, и сохранится такая тенденция как минимум до 2020 года. Поэтом, заморозка в течение года-двух превратит профицит в дефицит. На дальнем конце форвардной кривой фьючерсов на нефть, судя по всему, участники это понимают очень хорошо. Так, у контрактов есть только один путь — верх. А это сказывается положительно и на контрактах с ближайшим сроком экспирации», — пояснил Полховский.

«На таком позитивном новостном фоне Brent может успешно преодолеть 50 долларов за баррель и начать движение в район 55. Контракты со сроком экспирации в 2017 году могут двинуться и в сторону 60 долларов. Кризис на рынке нефти постепенно преодолевается», — высказал свое мнение эксперт.