Лондон, 6 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Компания Land Rover обнародовала первые изображения внедорожника Discovery нового поколения, мировая премьера которого состоится в конце сентября на автосалоне в Париже (Франция). Как передает Авто.Вести.Ru, автопроизводитель пока тщательно скрывают технические подробности о новинке.

MikeBirdy Land Rover

«В Land Rover рассекретили пока только экстерьер передней части Discovery, но и по первому тизеру заметно, что внедорожник избавился от своей фирменной угловатости», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, данная модель получит алюминиевую платформу Range Rover, что обеспечит ему значительное снижение массы по сравнению с предшественником, весившим 2,6 т. Соответственно, производитель сможет использовать более компактные моторы — по некоторым данным, базовым двигателем для Discovery станет 2-литровый дизель семейства Ingenium.

Когда именно компании начнет продажи новинки пока неизвестно.