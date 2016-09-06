Гагра, Абхазия, 6 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Степанакерт и Сухуми планируют открыть представительства Нагорно-Карабахской Республики в Абхазии и Абхазии в НКР, сообщил журналистам 5 сентября вице-президент Абхазии Виталий Габния, подводя итоги визита абхазской делегации в Нагорный Карабах в честь образования НКР.

presidentofabkhazia.org/ Виталий Габния (справа сзади) и спикер парламента Карабаха Ашот Гулян (слева сзади) в Степанакерте

«За три дня пребывания делегации в НКР было проведено множество встреч, в том числе с президентом республики Бако Саакяном, с председателем парламента Ашотом Гуляном и другими политическими деятелями», — цитирует Габния абхазское агентство «Апсныпресс».

По словам вице-президента, у абхазской делегации остались положительные впечатления от республики: «Степанакерт — очень опрятный и прилежный город, который лишен каких-либо признаков войны, с множеством новых зданий. Очень порадовало состояние больниц и школ».

Виталий Габния поделился дальнейшими планами развития отношений Абхазии и НКР: «Мы друг другу понятны. На встречах мы проговорили форму, в которой можем взаимодействовать, обсудили необходимость информационной поддержки. Можно заключить различные союзные договоры между политическими партиями, общественными организациями, организовать совместный досуг детей и молодежи. Все зависит от того, насколько мы сами наполним наши отношения содержанием», — подчеркнул Габния.

В свою очередь, и. о. замминистра иностранных дел Кан Тания прокомментировал нашумевшую в СМИ встречу абхазской делегации с президентом Армении Сержем Саргсяном: «На приеме, посвященном 25-летию образования Нагорно-Карабахской Республики, наша делегация подошла поздравить президента НКР Бако Саакяна, так получилось, что рядом с ним стоял президент Армении Серж Саргсян. Сотрудник протокола президента запечатлел это на фотоаппарат. Я выложил фото на своей странице в Фейсбуке. После чего грузинские СМИ заговорили о встрече абхазской делегации с президентом Армении».

При этом он подчеркнул, что скандал, раздутый грузинской стороной, говорит об очередных попытках «пресечь любого рода международные контакты абхазской стороны».

Тания подчеркнул: «Республика Абхазия — признанное государство, определившееся со своими целями и задачами, и наши международные контакты будут расширяться вопреки всем строящимся нам преградам».

По данным информагентства, в абхазскую делегацию входили во главе с вице-президентом Виталием Габния входили: вице-спикер парламента Абхазии Вагаршак Косян, и.о. заместителя министра иностранных дел Кан Тания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе отношения между Грузией и Арменией обострились после того, как в соцсетях появилась информация о встрече президента Армении Сержа Саргсяна с вице-президентом Абхазии Виталием Габния. Согласно этой информации, встреча состоялась в Степанакерте на банкете в честь Дня образования Нагорно-Карабахской республики. Замминистра иностранных дел Абхазии на своей странице в Facebook опубликовал фото, на котором Габния стоит напротив Сержа Саргсяна, что вызвало негодование в Грузии, и власти страны потребовали разъяснений от армянской стороны.

МИД Грузии срочно связался с внешнеполитическим ведомством Армении, где грузинскую стороны заверили, что президент Саргсян с Виталием Габния не встречался. Как заявил замминистра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе, Армения поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и не признает независимость «оккупационных режимов».