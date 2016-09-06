Киев, 6 сентября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании к Верховной раде определил вопрос жизни и смерти для страны — это вопрос национального единства и политической консолидации, сообщает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

В своей речи, посвященной 25-летию независимости Украины, Порошенко отметил, что «это главное», что он хотел бы сказать.

При этом самым сложным стратегическим вызовом глава государства назвал «военную угрозу с Востока», напомнив, что «агрессия России» по отношению к Украине не прекращается.

Безопасность и свобода народа Украины зависят от Вооруженных сил Украины и дипломатии, заявил Порошенко. По его словам, Украина не потеряла бы Крым и часть Донбасса, если бы у нее была современная армия. Порошенко также добавил, что Украина заключила контракты на поставку иностранной военной техники и вооружений на 1,5 млрд долл.