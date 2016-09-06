Село Богучаны, Красноярский край, 6 сентября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. В Богучанском районе Красноярского края введен в опытно-промышленную эксплуатацию лесоперерабатывающий комплекс, передает корреспондент ИА REGNUM. Это производство входит в контур АО «Краслесинвест», 100% акций которого принадлежит Внешэкономбанку.

pixabay.com На лесообрабатывающем предприятии

На запуске производства присутствовали председатель правления Внешэкономбанка Сергей Горьков, вице-премьер Александр Хлопонин и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. По словам Горькова, на сегодняшний день в портфеле банка 100 млрд рублей заложено на лесовосстановительное направление, из них 40 млрд рублей приходится на Красноярский край. Хлопонин подчеркнул важность рачительного отношения к лесным ресурсам, а Толокнский заявил что, в следующего году планируется завершить строительство железнодорожной ветки Карабула — Ярки, и сейчас этот вопрос рассматривает правительством РФ. Открытие этой ветки позволит нарастить объем производства.

Как рассказал на встрече с журналистами директор управления лесоперерабатывающего комплекса ВЭБ Павел Билибин, планы строительства серии ЦБК существовали еще в советское время, но строительство началось лишь в 2009 году. Первоначально предполагалось построить целлюлозно-бумажный комбинат с инвестициями в 1,2 млрд рублей, но затем от этих планов отказались. Инвестиции составили 400 млн рублей, и на эти деньги было создано лесоперерабатывающее производство, предварительный пуск которого состоялся в 2014 году. Еще два года потребовалось на ввод предприятия в эксплуатацию, решение проблем с энергоснабжением и программным обеспечением.

Отвечая на вопрос о планах строительства ЦБК он отметил, что руководство ВЭБ сейчас изучает возможность возврата к первоначальной концепции. К оценке проекта подключены две консалтинговые компании.

Ближайшими целями развития Богучанского комбината является строительство пеллетного завода по производству топливных гранул. На это планируется выделить 10 млн долларов. Такую же сумму предполагается вложит в увеличение производственной мощности на 30%. Ожидается, что завод выйдет на самоокупаемость по показателю EBITDA до конца года, а в следующем году выйдет на чистую прибыль. Почти вся продукция предназначена на экспорт.

В целом создание комплекса будет осуществляться поэтапно. Цель первого этапа — создание лесопильного завода производственной мощностью 440 тыс. кубометров пиломатериалов в год, а также сопутствующей инфраструктуры общего назначения, лесозаготовительной инфраструктуры.

Лес является одной из основных статей экспорта Красноярского края. Как уже сообщало ИА REGNUM, одной из главных проблем отрасли являются «черные лесорубы», власти Красноярского края неоднократно заявляли о необходимости навести порядок в области лесозаготовок.