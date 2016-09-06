Киев, 6 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Безопасность и свобода народа Украины зависят от Вооруженных сил Украины и дипломатии. Об этом 6 сентября в послании к Верховной раде Украины заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Летальное оружие jsk

«Наши духовные и моральные достижения мы должны дополнить материальными достижениями, обеспечив повышение благосостояния каждого гражданина свободной Украины, и это главная наша задача. Для достижения такой амбициозной цели нам нужны три составляющие — мир, безопасность и реформы. Ни от кого и ни от чего наша с вами безопасность не зависит больше, чем от Вооруженных сил Украины и от качественной работы украинской дипломатии. Я отмечаю, мы с вами глубоко благодарны за поддержку Украины со стороны западных партнеров», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что Украина заключила контракты на поставку иностранной военной техники и вооружений на 1,5 млрд долл. «В настоящее время выполняются более 40 импортных контрактов на поставку в украинскую армию разных средств обороны на общую сумму 1,5 млрд долл. Наши друзья передали нам бронетехнику, БПЛА, средства наблюдения и средства связи, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и прочее. Несколько недель назад нам поступила большая партия приборов ночного видения, еще одна (партия) сейчас на подходе. Но в обороне ясно, что Украина в первую очередь должна рассчитывать сама на себя, на свою армию, на собственный военно-промышленный комплекс, как когда-то был лозунг: «Свой к своему за своим». И всем очевидно, все видят, как изменилась наша армия за два года. Два года назад ее почти не было. И теперь она есть, да еще и какая. Конечно, она не в роскоши, но она морально и материально мотивирована. Да, пока еще без разносолов, но точно накормлена, да не от couture, но точно одета в современную форму. Пусть не по последнему тренду военно-технической моды, но вооружена и подготовлена к защите страны», — заверил Порошенко.

По его словам, Украина не потеряла бы Крым и часть Донбасса, если бы у нее была современная армия. «И если бы власть всегда уделяла такое внимание ВСУ, как уделяем сейчас мы с вами на протяжении последних двух лет, «зеленые человечки» не сунулись бы в Крым, и также на Донбассе не было бы «российских войск». Я был просто потрясен, когда узнал от Генпрокуратуры, в каких масштабах в предыдущие годы бездарно и за бесценок распродавалось оружие и военная техника. И вот почему весной 2014 года наши герои-добровольцы отбивались от врага голыми руками — не было бронетехники, не было оружия, не было защищено наше воздушное пространство. И подчеркиваю, сейчас все по-другому. Пусть только сунутся. И символическим отчетом был тот парад 24 августа, где было очень много депутатов, но мне не хватало всех вас», — сказал Порошенко.

Глава государства заявил, что украинские войска «успешно сдерживают войска противника, которые в разы мощнее и сильнее». «Наши войска держат оборону против агрессора, который по всем возможным видам ресурсов значительно превышает по тем ресурсам, которыми располагаем мы, и не в разы, а на порядки превышает… Почти 3% ВВП на оборону — это много в сравнении с еле-еле 1%, которым пренебрегали правительства еще в середине нулевых годов. Но это очень мало для страны, которая де-факто в состоянии войны. Больше, к сожалению, и это правда, мы не можем себе позволить. Военная нагрузка на бюджетно-социальную сферу и так критически велика. Поэтому армия все еще нуждается в гражданской помощи, гражданской поддержке, и государство благодарно каждому, чья гражданская частная инициатива укрепляет нашу обороноспособность», — добавил Порошенко.

Напомним, 2 сентября украинский олигарх, председатель Совета Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ призвал руководство Украины использовать по максимуму возможности, которые дает Будапештский меморандум. «Армия — гарантия хорошая, а сильная армия — еще лучшая. Но есть реалии, и есть определенный масштаб ответственности. А реалии таковы, что Украина оказалась сегодня одной из самых «горячих точек» планеты, где пересекаются интересы многих мировых игроков. Ставки в этой игре слишком высоки, и на руководстве Украины лежит большая ответственность не только перед собственным народом, но и перед всем миром. В этом смысле меня удивляет легкость, с которой украинское руководство отказывается от возможностей, которые дает Будапештский меморандум», — сказал Фирташ.

По его словам, Будапештский меморандум, в отличие от Минских соглашений или нормандского формата, является «легитимным международным правовым документом, из которого вытекают совершенно конкретные обязательства и права подписавших его сторон». «Украина свои обязательства выполнила, соответственно, свои обязательства должны были выполнить Россия, Великобритания и США», — призвал Фирташ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Порошенко обвинил власти Российской Федерации в подготовке открытого вторжения на Украину. «Вероятность эскалации конфликта остается значительной. Полномасштабного вторжения по всем азимутам мы абсолютно не исключаем. Мы готовы, и наши Вооруженные силы, дать отпор врагу — и на востоке, и вдоль административной границы с Крымом», — заявил Порошенко.