Томск, 6 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Двадцать два высших учебных заведения России были включены в перечень лучших университетов и институтов мира года по версии научно-исследовательского центра QS (Quacquarelli Symonds), при этом восемь из них вошли в топ-400, включая Томский государственный и Томский политехнический университеты.

Maximaximax Главный корпус Томского государственного университета

Самая высокая позиция в рейтинге среди российских вузов, как и прежде, принадлежит МГУ им. Ломоносова — он второй год подряд занимает 108-ю строку. На 258-й строчке — Санкт-Петербургский государственный университет, спустившийся за год вниз на две позиции.

Новосибирский государственный университет, поднявшись на 26 строк по сравнению с предыдущим годом, оказался на 291-м месте в мире, преодолев отметку топ-300. Далее идут столичные вузы МГТУ, МФТИ, МГИМО. Томский государственный университет занимает 377-ю строку, Томский политехнический университет — 400-ю. При этом ТГУ удалось улучшить свой результат более чем на 100 пунктов: в прошлом году он находился в конце пятой сотни позиций рейтинга.