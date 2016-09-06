Ярославль, 6 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Долг города Ярославля за 8 месяцев 2016 года вырос на 532 млн рублей и составил на 1 сентября 5 млрд 922 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля со ссылкой на отчет департамента финансов города. Таким образом муниципальный долг столицы региона приближается к сумме собственных доходов, которые по плану на 2016 год составляют 7,7 млрд рублей.

ИА REGNUM Ярославль

При этом муниципальный долг вырос, в первую очередь, за счет бюджетного кредита, предоставленного региональными властями. Сумма долга перед коммерческими банками осталась практически неизменной — 5,1 млрд рублей. Дефицит городской казны растет быстрее плана, на 1 сентября разрыв между доходами и расходами составил 862 млн (749 по плану). При этом продолжается падение собственных доходов — они составили 95% от уровня 2015 года и лишь 56% от годового плана — 4,3 млрд. Особенно просела реализация муниципального имущества. За 8 месяцев удалось продать его лишь на 240 млн рублей, в то время как год назад за этот же период бюджет получил по этой статье 287 млн.

В этой ситуации Ярославлю остается уповать лишь на поддержку вышестоящей власти, которую город и получал. Уровень поступлений из бюджета Ярославской области составил 116% по сравнению с предыдущим годом и почти 77% от годового плана — 6,6 млрд рублей. Экстренные финансовые вливания, в первую очередь, пошли на масштабную программу «Обустроим область к юбилею», приуроченную к 80-летию создания Ярославской области.