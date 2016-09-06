Минск, 6 сентября, 2016, 11:46 — ИА Регнум.



sidorovakoza.ru Творог

В пункте принятия уведомлений «Красная горка» специалистами Россельхознадзора запрещён ввоз 20 тонн замороженного творога, изготовленного ООО «Минский молочный завод №1» и филиалом «Сморгонские молочные продукты» ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», сообщает пресс-служба российского ведомства.

Как выяснилось в ходе контрольно-надзорных мероприятий, партия творога сопровождалась сертификатами, выданными государственной ветеринарной службой Белоруссии 2 сентября в месте отправки — ОАО «Борисовский завод полимерной тары». Продукты питания ввозились в транспортном средстве, которое находилось в неудовлетворительном санитарном состоянии и фактическая температура перевозки творога была значительно ниже, той что предусмотрена нормами безопасности и требованиями производителя. Помимо этого в пакете сопроводительных документов отсутствовала декларация о соответствии продукта нормам безопасности.

«Принято решение о возврате груза отправителю, — проинформировало ведомство. — Вместе Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям обеспокоено сложившейся ситуацией с поставками из некоторых торгово-логистических центров Республики Беларусь. Ранее Управление уже неоднократно сообщало о случаях грубых нарушений, допускаемых должностными лицами при отправке животноводческой продукции в Российскую Федерацию».

В ППУ «Красный Камень» Брянской области 4 сентября был запрещён ввоз консервов мясных «Говядина тушенная высший сорт» производства белорусского ОАО «Калинковичский мясокомбинат». В итоге более 16 тонн груза возвращены отправителю из-за отсутствия даты выработки в ветеринарном сертификате, выданном государственной ветеринарной службой постсоветской республики.

Кроме того, был запрещён ввоз из Белоруссии 0,5 тонн свежей малины. «Поскольку ягоды ввозились в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата, груз вернули отправителю, — сказано в официальном сообщении. — В настоящее время ведется административное расследование по факту нахождения в обороте недействительного документа».

В ППУ «Красная горка» 4 сентября управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям был запрещен транзит в Казахстан более 18 тонн изготовленного в Германии йогурта. Было принято решение о возврате продукции отправителю, так как «согласно требованиям российской стороны, ввоз товаров, следующих транзитом через пункты пропуска Республики Беларусь, запрещен».

Из тех стран, которые не применяют политических санкций к России и могут экспортировать своё продовольствие в РФ, также поступает опасная продукция. Так, специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в МАПП «Новые Юрковичи» при досмотре более 18 тонн персиков из Македонии весом был обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка, что стало основанием для возврата фруктов экспортёру.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году США, ЕС и их сателлиты применили к России политические и экономические санкции, а РФ в ответ ввела эмбарго на импорт продуктов питания из этих стран. По распоряжению Александра Лукашенко был создан «белорусский продовольственный оффшор», призванный помочь западным компаниям сбыть свою продукцию. В итоге тысячи тонн контрабанды из постсоветской республики ввозятся в РФ российскими и белорусскими компаниями. Политическое руководство Белоруссии считает такую схему выгодной и соответствующей духу Союзного государства.