Бангкок, 6 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Несколько районов северо-восточной провинции Кхонкэн были затоплены из-за сильного дождя, который продолжался боле часа, сообщает 6 сентября Online Reporters.

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Район Муанг был затоплен в результате сильного дождя, который начался в 12.30 дня (по местному времени). Все прилегающие дороги оказались под 20-см слоем воды. Муниципальные власти района задействовали насосы для откачки воды с улиц провинциальных городов.

Терасак Тхекхайупан, мэр провинции Кхонкэн, заявил, что согласно прогнозу метеорологического департамента еще несколько северо-восточных провинций могут пострадать от сильного дождя в течение недели.