Санкт-Петербург, 6 сентября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Сотрудникам полиции удалось вычислить и задержать автора зввонка о «заминировании» Балтийского вокзала, сделанного 5 сентября. Из-за этого тревожного сообщения днем в понедельник пришлось проводить эвакуацию пассажиров и сотрудников вокзала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции

Всего из потенциально опасной зоны было выведено около 170 человек. Поиски взрывчатых веществ на территории вокзала, к счастью, дали отрицательный результат, а правоохранители занялись установлением личности звонившего «телефонного террориста».

В результате полицейскими Ломоносовского района Ленобласти у дома 40 по Таллинскому шоссе задержана 30-летняя неработающая женщина, которая изобличена в том, что из хулиганских побуждений сообщила о «заминировании» вокзала. При этом телефонный номер был зарегистрирован на гражданина Узбекистана.

За заведомо ложное сообщение об угрозе теракта женщине грозит до пяти лет лишения свободы и крупный денежный штраф.