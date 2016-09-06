Москва, 6 сентября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Договоренности между Россией и Саудовской Аравией не в состоянии повлиять на рынок нефти в среднесрочной перспективе, но на время они могут поддержать цены на нефть на более высоком уровне. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября независимый эксперт в сфере макроэкономики Нарек Авакян, комментируя рост нефтяных цен на фоне недавних соглашений между Россией и Саудовской Аравией.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Достигнутые соглашения никак не повлияют на готовящуюся в сентябре встречу представителей стран ОПЕК, полагает эксперт. «Дело в том, что договоренностей никаких нет, есть устные заявления, которые ни на что не влияют. И таких заявлений было уже немало за последние полгода. Все нефтедобывающие страны страдают от низких цен на нефть, поэтому они ведут такие разговоры и пытаются хотя бы как-то поддерживать цены, но понятно, что договориться таким разным странам, как Россия, Бразилия, США, Иран и другие нефтедобывающие страны — нереально. Но, тем не менее, эти разговоры хотя бы на время поддерживают цены», — считает Авакян.

По мнению аналитика, серьезного длительного роста нефтяных цен ожидать не стоит. «50 долларов за баррель — это мой прогноз, но в моменте будет очень резкий рост до 60 долларов, можно, даже выше. Когда это будет, сказать сложно, возможно, это будет в октябре-ноябре. Но в среднем надо ориентироваться на цену в 45−50 долларов, я бы ориентировался именно на этот коридор», — подчеркнул он.

По прогнозу эксперта, резкий рост нефтяных цен будет связан со спекуляциями, с выборами президента США, а также с продолжающейся политической нестабильностью в разных нефтяных регионах, прежде всего на ближнем Востоке. «Совокупность этих факторов будет просто расшатывать рынок, и на фоне этого расшатывания произойдет этот всплеск. Но он будет краткосрочный», — пояснив о, подчеркнув, что такой всплеск окажет влияние на курсы валют в плане возможного ослабления доллара.

5 сентября Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке и обеспечения устойчивого уровня инвестиций. Заявление подписали министры энергетики обеих стран Александр Новак и Халид Аль-Фалих. В сентябре в Алжире пройдет XV международный энергетический форум, в кулуарах которого страны ОПЕК намерены провести неофициальное совещание. Планируется, что на этой встрече картель возобновит переговоры о заморозке добычи нефти.