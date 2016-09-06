Нальчик, 6 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выявлять наличие опасности заражения такой серьезной болезнью, как туберкулез, будут теперь по-новому. Приказом Минздрава республики в регионе будут внедрять диаскинтест. От традиционной с середины прошлого века пробы Манту решено отказаться.

GregMontani Проба Манту

Как сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе Минздрава региона, диаскинтест является современным методом выявления латентных форм туберкулеза. В отличие от реакции Манту он позволяет безошибочно определять, инфицирован человек туберкулезными бактериями или нет.

Среди тех, кто будет в первую очередь подвергнут диаскинтесту, дети с восьми лет, беременные женщины и другие группы населения с высоким риском инфицирования.

В республике также в целях предотвращения распространения туберкулеза решено ежегодно, а не раз в два года, как прежде, проводить флюорографическое обследование населения. Причем общий охват населения этим обследованием должен составлять не менее 75%.

Как известно, проба Манту в Советском Союзе с середины прошлого века делалась детям начиная с возраста одного года. Основной смысл проведения этого обследования — определение наличия туберкулезной палочки в организме ребенка.

При этом точность результатов этой пробы можно поставить под сомнение. При проведении этой манипуляции в школах ее делали, как правило, всем поголовно детям, без учета наличия противопоказаний, таких как кожные заболевания, острые или хронические заболеваниях в стадии обострения, подверженность аллергическим реакциям.