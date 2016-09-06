Киев, 6 сентября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании к Верховной раде назвал вступление страны в НАТО стратегической целью, сравнив его с Полярной звездой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

По его словам, в настоящее время Киев вышел на «беспрецедентный и как никогда тесный уровень сотрудничества со странами — членами альянса». «Я хочу подчеркнуть, — этот путь для нас незыблемый, как Полярная звезда на звездном небе», — заявил Порошенко.

Также в своей речи он вновь обвинил Россию в нарушении норм международного права и попытке «разрушить архитектуру европейской безопасности». «Экспансионизм» Москвы, по мнению Порошенко, — это «континентальная и глобальная проблема, и она не может быть решена чисто на двусторонней основе».

Стоит отметить, что, согласно уставу НАТО, в альянс не может вступить страна, имеющая неурегулированный территориальный конфликт. На Украине с 2014 года идет гражданская война, две восточные области провозгласили независимость и отстаивают её с оружием в руках, Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией, но Киев продолжает считать полуостров своей территорией.