Самарканд, Узбекистан, 6 сентября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова является тяжёлым событием для президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил 6 сентября в ходе встречи с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Для меня лично, я вчера, ещё будучи в Китае, сказал об этом, особенно в последние годы у нас сложились с Исламом Абдуганиевичем Каримовым очень добрые личные отношения, доверительные, я бы сказал. Поэтому для меня это тоже очень тяжелое событие, большая утрата», — сказал Путин.

Он поблагодарил узбекского премьера за возможность посетить Самарканд и почтить память скончавшегося президента, «который так много сделал для своей страны, для своего народа»: «И не только речь о стабильности, хотя это основа процветания любого государства, любого народа, и он смог это сделать в самые тяжелые времена».

Напомним, узбекский лидер Ислам Каримов был доставлен в больницу 27 августа, примерно в 09:00 в бессознательном состоянии.

Спустя несколько дней, 2 сентября, несмотря на реанимационные мероприятия, в 20:15 по местному времени наступила остановка сердца. Интенсивные реанимационные мероприятия не дали эффекта, и в 20:55 у Ислама Каримова была констатирована биологическая смерть.