Сочи, Краснодарский край, 6 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Бывший олимпийский медиацентр в Сочи, который сейчас переоборудуют в многофункциональный развлекательный центр, может стать местом, где расположится казино. По информации пресс-службы компании «Горки Город», это может произойти после определения оператора игорных заведений, пишет газета «КоммерсантЪ» 6 сентября.

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Отмечается, что в границы игорной зоны вошли 19 земельных участков, из которых один располагается на территории ГК «Роза Хутор». По прогнозам, начать работу казино смогут уже в ближайший год-полтора. Пока никто из действующих или потенциальных арендаторов не направил заявок на согласование предоставления зданий и помещений под игорные заведения. Несмотря на это, вакансии для персонала будущего игорного заведения уже размещены в сети интернет. Так, по данным руководителя сочинского офиса компании HeadHunter Евгения Смурыгина, на сайте компании есть 206 предложений о работе для дилеров (крупье), администраторов, сомелье.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение правительства Российской Федерации о создании игорной зоны «Красная поляна» в Сочи было подписано 10 августа текущего года. Центром и основным местом расположения игорной зоны станет всесезонный курорт «Горки Город». Это самый крупный горнолыжный курорт в районе Красной Поляны, общей площадью 863,7 га. Как отметили в пресс-службе компании «Горки Город», важной составляющей проекта является оптимальное соблюдение паритета интересов туристов, выбирающих горный отдых, и туристов, ориентированных на отдых в казино. Точная дата открытия казино пока не определена. «Горки Город» предоставляет сервисную инфраструктуру, в то время как управлять игорной зоной будет компания, располагающая соответствующей лицензией.

Как прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, многие неоднозначно относятся к этому проекту, однако решение по игорной зоне в Сочи принято. По его мнению, это даст новые толчки роста экономики края, рабочие места, более высокий уровень сервиса и инфраструктуры.

Напомним, игорный бизнес в России позволено вести только на территории специальных игорных зон. Летом 2014 года Госдума РФ приняла закон, разрешающий создание таких зон в Крыму и Сочи. В Краснодарском крае на территории Щербиновского района уже действует игорная зона «Азов-Сити». Весной текущего года речь шла о ее ликвидации, однако в апреле парламентарии Госдумы РФ в окончательном чтении приняли закон, который продлевает действие игорной зоны «Азов-Сити» до 2019 года.