Из Хабаровска в Приморье пострадавшим от наводнения идёт помощь
Хабаровск, 6 сентября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Траловая техника, тепловые пушки для просушивания домов, насосы — Хабаровский край отправляет гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения приморцам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Глава региона Вячеслав Шпорт распорядился выделить все необходимое для ликвидации последствий ЧС в Приморском крае из краевого резерва.
Формирование гуманитарной помощи поручено заместителю председателя правительства по ТЭК и ЖКХ Анатолию Литвинчуку.
«Мы сейчас ожидаем от коллег из Приморья уточненные данные по объемам необходимой помощи. В течение ближайших двух-трех дней гуманитарный караван будет сформирован и отправлен соседям», — сказал Анатолий Литвинчук
Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Лайонрок» принес в Приморский край значительные разрушения — подтоплены тысячи домов, разрушены автомобильные дороги и мосты, более 700 человек эвакуированы.