Москва, 6 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. День рождения писателя Александра Солженицына может быть включён в список памятных дат ЮНЕСКО. Об этом 6 сентября в ходе брифинга заявил вице-премьер — глава аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

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«Министерство иностранных дел РФ планирует обратиться в ЮНЕСКО с предложением объявить 2018 год Годом Александра Солженицына. В случае принятия ЮНЕСКО положительного решения, 11 декабря 1918 года — день рождения Александра Солженицына — будет включен в список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих особое значение для всего человечества», — сказал Приходько.

По его словам, проведение мероприятий под патронатом ЮНЕСКО «позволит привлечь повышенное внимание международного сообщества к творчеству Солженицына».

Напомним, в 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения писателя Александра Солженицына. Правительство РФ уже разработало план основных мероприятий в этой связи.