Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. На Камчатке вся медицинская общественность скорбит по поводу гибели в ДТП известного местного врача — главного травматолога региона Сергея Рузанкина. Он разбился на квадроцикле по дороге на Мутновскую ГеоЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По предварительным данным, медик не справился с управлением транспорта на сложном участке дороги и опрокинулся в кювет. Так получилось, что квадроцикл оказался сверху и придавил врача. Он скончался на месте от полученных травм.

Всю свою профессиональную карьеру Рузанкин построил, работая в главной больнице региона, где сегодня траур в связи с гибелью специалиста, к которому пациенты выстраивались в большую очередь, пытались попасть на прием всеми возможными способами.

Губернатор региона Владимир Илюхин отметил, что «трагический уход Сергея Фёдоровича — невосполнимая утрата для края».

Рузанкин приехал на Камчатку в 1984 году сразу после окончания Владивостокского государственного медицинского института. С июня 1985 года трудился врачом-травматологом травматологического отделения Краевой больницы, которая была единственным местом его работы на протяжении всей жизни. С июня 2000-го являлся главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Камчатского края по травматологии и ортопедии. За свою деятельность отмечен многочисленными наградами.