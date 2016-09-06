Улан-Батор, 6 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Власти Монголии, несмотря на многочисленные публикации о критическом состоянии озера Ганга, долго воздерживались от реакции, однако сегодня, 6 сентября, Министерство окружающей среды и туризма провело пресс-конференцию, где предоставило официальную информацию о высыхании озера, передает корреспондент ИА REGNUM.

stratustour.com Озеро Ганга

В ведомстве заявили, что состояние озера Ганга оценивала совместная рабочая группа Министерства окружающей природы и туризма, Управления окружающей среды аймака (района — ИА REGNUM ) Сухбаатар и администрации природного территориального комплекса Дарьганга. Комиссия подтвердила, что озеро практически высохло, также осталось не более 10% гусей и лебедей.

Ученые считают причиной высыхания летнюю засуху. По их данным, в июле и августе 2016 года температура воздуха повысилась от 1 до 10 градусов по сравнению с прошлыми годами, а уровень осадков достигал только 20% от прошлых значений, что привело к кризису. Также на высыхание озера Ганга повлияло то, что воду его истоков — ручьев Оргихын булаг и Баян булаг — пьет скот. Его численность оценили в 31 тысячу голов.

Чтобы спасти одну из природных достопримечательностей Монголии, Министерство окружающей среды и туризма работает над планом по защите и восстановлению экологической системы озера Ганга. А пока с целью защиты озера вокруг него начали строить заборы. Также для повышения уровня воды в озере министерство планирует использовать метод искусственного вызывания осадков, сообщила рабочая группа.

По мнению ученых и представителей госорганов, озеро и его экосистему можно восстановить, если необходимые меры принять в срочном порядке.

Отметим, что к концу лета монгольские СМИ опубликовали ряд сообщений о бедственном положении озера.

Напомним, озеро Ганга (по-монгольски — Ганга нуур) является одной из природных достопримечательностей Монголии и одним из семи чудес аймака Сухбаатар. Озеро площадью 4 кв. км находится в 800 км от Улан-Батора. Весной к озеру прилетают лебеди-кликуны и даурские журавли, включенные в Красную книгу Монголии. Также Ганга нуур известно «собранием тысячи лебедей»: каждый год стая улетающих на юг птиц собирается у озера, что привлекает и монгольских, и иностранных туристов — до двух тысяч человек. «Собрание тысячи лебедей» можно наблюдать ежегодно в начале октября. Но, возможно, в этом году туристы будут лишены такой возможности.

Добавим, что с Ганга нуур связано множество легенд. Одна из них гласит, что озеро содержит воды священной индийской реки Ганг: в XVII веке Бат-Очирына Тогтохтор, губернатор провинции Дорнод, привёз из Индии две фляги с водой из реки Ганг и вылил воду в озеро, получившее затем название Ганга.