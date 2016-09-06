Вашингтон, 6 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Власти США в течение трех лет выделят Лаосу $90 млн на обезвреживание неразорвавшихся американских кассетных бомб, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление администрации Барака Обамы.

U.S. Air Force Американские бомбардировки Индокитая

В Белом доме уточнили, что за последние 20 лет США потратили $100 млн на обезвреживание бомб, оставшихся после американских бомбардировок территории Лаоса с 1964 по 1973 год. Это позволило снизить ежегодную смертность от взрыва бомб с 300 до 50 случаев.

По примерным подсчетам, неразорвавшихся бомб в Лаосе осталось несколько десятков миллионов. Всего США сбросили на Лаос около 270 млн кассетных бомб, это было сделано в ходе так называемой секретной войны — Вашингтон бомбардировал страну, чтобы отрезать пути снабжения вьетнамских партизан.

Долгое время США официально не признавали, что бомбили Лаос.