Каракас, 6 сентября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Венесуэла рада решению России и Саудовской Аравии по стабилизации цена на мировом нефтяном рынке. Так, венесуэльский министра нефти Эулихо дель Пино заявил, что поддерживает в этом вопросе Москву и Эр-Рияд, а действия сторон согласуются со стратегией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом стало известно из заявления ведомства.

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По словам дель Пино, договоренность России и Саудовской Аравии о действиях для поддержания стабильности на рынке нефти, а также обеспечения долгосрочных устойчивых инвестиций является важным шагом по координации и совместной работе между самым крупным членом ОПЕК и одним из крупнейших нефтепроизводителем вне картеля.

Министр подчеркнул, что важно, что действия Москвы и Эр-Рияд согласуются со стратегией Венесуэлы по вопросу достижения соглашения влиятельнейших стран-производителей нефти для стабилизации цены нефти. Также Катар перед необходимостью достичь договоренности внутри ОПЕК представил организации альтернативное предложение, чтобы министры смогли ознакомиться с ним на встрече в Алжире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 сентября министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид Аль-Фалих подписали заявление на полях саммита G20 в Ханчжоу о совместных действиях по стабилизации рынка нефти. Россия и Саудовская Аравия производят более 21% от мирового потребления нефти, поэтому стороны должны были выработать обоюдное стремление осуществлять дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. Так, министр признали, что сегодня рынок черного золота избыточно волатилен, что оказывает негативный эффект на глобальный экономический рост и стабильность. Этот процесс необходимо сдерживать уверены стороны.

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В то же время, например, заместитель управляющего компании «БКС Брокер» Максим Шеин считает, что соответствующее заявление России и Саудовской Аравии окончательно докажет неэффективность ОПЕК. По словам эксперта, после провала в Дохе, случившегося по вине Эр-Рияд, картель перестал оказывать влияния на мировом рынке нефти. Поэтому в настоящее время Россия и Саудовская Аравия, по большому счету, создают новую организацию, целью которой будет оказания влияния на рынке. В случае присоединения к этому союзу Китая, что вполне может произойти, эта группа сможет реализовывать новую политику влияния на рынке углеводородов.

По мнению же The Wall Street Journal, для ощутимого рост цены на нефть необходима заморозка уровня добычи нефти, поэтому российско-саудовского соглашения недостаточно. Заявление, подписанное на саммите, оказало влияние на рынок, но обязательства об ограничении производства черного золота стороны на себя не взяли. Как отмечает издания, похожее соглашение Россия и Саудовская Аравия уже развивали в Катаре, но тогда саудиты стали настаивать на подключении к этому договору Ирана. Теперь же вопрос заморозки уровня добычи нефти еще более актуален, и его обсудят в Алжире в конце сентября.

Однако если в апреле подписание соглашение сорвалось из-за того, что саудиты отказались подписывать документ без Ирана, то теперь Тегеран вполне может принять участие в «заморозке». Такое мнение ранее озвучит Новак. По его словам иранцы могут присоединиться к соглашению, когда объемы добычи нефти будут восстановлены до досанкционного уровня. Напомним, что нефтедобыча в Иране в августе составила всего 3,85 млн баррелей в день, что почти на уровне июня — 3,8 млн баррелей в сутки. А на днях директор по международным отношениям Национальной иранской нефтяной компании Сейед Мохсен Камсари заявил, что если ИРИ и сможет достичь в этом году досанкционного уровня производства, то только к самому завершению 2016 года.